Düsseldorf. Wegen des Dieselskandals prüft Nordrhein-Westfalen für landeseigene Autos Schadenersatzansprüche gegen Autohersteller. In einer Vorprüfung müsse bewertet werden, wie hoch der Schaden beim Markt- und Gebrauchtwert der Dieselfahrzeuge ist, teilte das Justizministerium am Montag mit. Wann das Land über eine mögliche Klage entscheidet, sei noch nicht absehbar. NRW betreibt den Angaben zufolge mehrere Tausend Dieselfahrzeuge, unter anderem im Fuhrpark der Polizei. Baden-Württembergs Regierung hat bereits angekündigt, gegen VW zu klagen. dpa/nd

