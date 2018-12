Tomas Simon Hirschmann (Zweiter von rechts) an der Gedenktafel für seinen Großvater Foto: nd/Ulli Winkler

An den Unternehmer und Gründer der Deutschen Kabelwerke AG Siegfried Hirschmann erinnert jetzt eine Gedenktafel an der Boxhagener Straße 80/81 in Friedrichshain.

Im Beisein des Enkels Tomas Simon Hirschmann enthüllte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag die Tafel auf dem Freudenberg-Areal, das bis zur Enteignung durch die Nationalsozialisten Standort der Deutschen Kabelwerke AG war. Zudem wird auf dem Gelände, auf dem die Immobilienfirma Bauwert derzeit 640 neue Wohnungen baut, eine Grünanlage zukünftig den Namen Siegfried-Hirschmann-Park tragen.

Der aus Guatemala angereiste Tomas Simon Hirschmann dankte der Stadt Berlin für die Initiative. »Dass ich mit meinen 80 Jahren meinen...