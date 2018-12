Mit den drei neu benannten Gebieten Humboldthain Nord-West, Thomasiusstraße und Tiergarten-Süd in Mitte gibt es nunmehr 55 sogenannte soziale Erhaltungsgebiete in Berlin. Diese werden umgangssprachlich als »Milieuschutzgebiete« bezeichnet. In diesen Arealen können die Bezirke auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen Einfluss nehmen. In den 55 Gebieten leben insgesamt 840 500 Menschen in 443 600 Wohnungen, die einen besseren Schutz vor Umwandlungen genießen. mkr