Foto: Pexels

Shirley Rogers arbeitete den größten Teil ihres Lebens als Pflegerin in Krankenhäusern und Altenheimen. Heute lässt die 84-Jährige, die in einem Vorort von Boston lebt, regelmäßig einige der Medikamente weg, die ihr die Ärzte verschreiben. Sie kann sich nicht alle leisten. »Sie kosten mich Hunderte Dollar im Monat«, sagt sie und bemerkt, dass Medicare, die staatliche Krankenversicherung für ältere Menschen in den USA, nicht viele verschreibungspflichtige Medikamente abdeckt. Freunde und Verwandte bringen ihr aber bisweilen von Reisen nach Kanada, Mexiko oder Europa preisgünstige Medikamente mit.

Warum die Preise in den USA so hoch sind, beschäftigt nun die Justiz. Staatsanwälte aus 47 Bundesstaaten haben Hinweise auf Preisabsprachen zwischen 16 Generikahersteller aufgedeckt und nun eine Kartellklage eingereicht, die zunächst zwei Medikamente betrifft. Die patentfreien Nachahmerpräparate, die eigentlich preisgünstig sein sollen, ma...