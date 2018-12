Die Fraktionschefin der LINKEN, Carola Bluhm, erklärte: »Er übernimmt die Verantwortung für seinen Fehler, dabei hat er unsere Unterstützung. Kein Mensch ist fehlerfrei; für uns kommt es darauf an, wie man mit diesen Fehlern umgeht.«

»Ich bereue meinen Fehler zutiefst und möchte die Konsequenzen daraus tragen«, sagte Taş. Er habe immer für Glaubwürdigkeit in der Politik gekämpft und könne es deshalb mit seinen eigenen Ansprüchen nicht vereinbaren, weiter im innenpolitischen Bereich tätig zu sein.

Die Aufgabe der Posten erfolgt als Konsequenz auf eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss. Taş war in der Nacht zu Samstag in Schöneberg von Polizisten gestoppt worden, bei ihm war ein erhöhter Alkoholatemwert festgestellt worden. Zuvor soll Taş einen kleinen Unfall mit seinem Auto gebaut haben, bei dem eine Laterne und sein Fahrzeug beschädigt wurden.

Die Autofahrt unter Alkoholeinfluss hat Folgen. Der Abgeordnete Hakan Taş (LINKE) hat am Dienstag in der Fraktionssitzung der Linksfraktion angeboten, seine Posten im innenpolitischen Bereich niederzulegen. Die Fraktionsspitze folgte diesem Wunsch. Der versierte Innenpolitiker saß für die Linksfraktion unter anderem im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses und im laufenden Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf den Breitscheidplatz. Außerdem gibt er auch seinen Posten als Mitglied des Präsidiums des Parlaments auf.

