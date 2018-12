Der Ticket-Anbieter CTS Eventim schafft die »Service-Gebühr« für selbst ausgedruckte Online-Tickets dauerhaft ab. »Wir wollen keinen Streit«, sagte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg dem Wirtschaftsmagazin »Capital«. Man habe die Mechanik hinter der Online-Gebühr »nicht überzeugend genug vermitteln können«. Eventim reagiert damit auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom August, in dem die Richter die von dem Unternehmen pauschal erhobene »Service-Gebühr« von 2,50 Euro gekippt hatten. nd

