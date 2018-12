Die Pkw-Vignetten für Österreich und die Schweiz werden 2019 teurer. So kostet ein Jahr Maut in Österreich jetzt 89,20 Euro (1,90 Euro mehr) und in der Schweiz 36,50 Euro (75 Cent mehr). Auch die österreichischen Vignetten für zwei Monate oder zehn Tage sind teurer geworden (um 60 beziehungsweise 20 Cent). Auch Motorradfahrer müssen tiefer in die Tasche...

