Ein Berliner buchte für sich und seine Familie eine Pauschalreise in die Türkei. Der Hinflug sollte am 3. Juni um 15.30 Uhr am Flughafen Berlin-Schönefeld starten. Diese Angaben seien unverbindlich, schrieb das Reiseunternehmen in der Buchungsbestätigung.

Im Mai informierte das Unternehmen den Kunden darüber, dass die F...