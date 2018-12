Den bundesweit ersten Letzte-Hilfe-Kurs gab es vor drei Jahren in Schleswig. Mittlerweile wurden dort bundesweit rund 7000 Menschen in letzter Hilfe geschult und 750 Kursleiter ausgebildet. Inzwischen werden solche Kurse von Hospizvereinen, Krankenhäusern und Wohlfahrtsverbänden angeboten. Die Kurse vermitteln Wissen und Tipps. Das Wichtigste sei jedoch, dass die Teilnehmer überhaupt dazu ermutigt würden, Angehörige zu Hause beim Sterben zu begleiten. Wichtig sei dabei, auf die Wünsche des Sterbenden einzugehen.

Fast jeder Deutsche macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Letzte-Hilfe-Kurse, bei denen die Teilnehmer lernen, einen Sterbenden zu begleiten, sind hingegen noch die Ausnahme. Seit drei Jahren werden solche Kurse in Deutschland angeboten.

