Frankfurt am Main. Die Brandserie in linken Hausprojekten im Rhein-Main-Gebiet reißt nicht ab. Diesmal brach am Mittwochabend Feuer im Keller eines Wohnprojekts in der Heidestraße im Frankfurter Stadtteil Nordend aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatten alle Bewohner evakuiert werden müssen, berichtete die Feuerwehr. Das Gebäude gehört der Frauen-Wohnungsbaugenossenschaft »Lila Luftschloss«. Brandursache war laut Feuerwehr ein verschmortes Kunststoffrohr sowie in Brand geratenes Isoliermaterial. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt dem »nd«. Ob es einen Zusammenhang mit anderen Bränden in linken Hausprojekten gebe, sei noch unklar. In den vergangenen Wochen gab es sechs Brandanschläge auf alternative Wohnprojekte in Frankfurt. nd