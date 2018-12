Köln. In Köln werden 15 Flüchtlinge zu Busfahrern ausgebildet und sollen in einem Jahr Linienbusse steuern. Die Männer aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Iran und Irak beginnen ihre Ausbildung bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB), deren zweiter Jahrgang am Dienstag vorgestellt wurde. »Das ist eine Win-Win-Situation«, so Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU). »Wir ermöglichen den Menschen, auf eigenen Beinen zu stehen, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen und profitieren von ihnen als Fachkraft.« 2016 startete die erste Busfahrschule für Flüchtlinge. Sechs Männer und eine Frau des Jahrgangs sind nun Busfahrer. dpa/nd