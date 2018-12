Essen. Ist der Nahverkehr attraktiver, wird auch die Luft besser. Dann steigen vor allem Autofahrer auf Bus und Bahn um. In fünf Modellstädten will der Bund dies mit einer Extraförderung erproben. Bei einer Aktion der Ruhrbahn in Essen, bei der seit Montagmorgen 1000 Tickets für Neukunden stark vergünstigt angeboten wurden, war das Kontingent nach wenigen Stunden ausverkauft. Neukunden konnten Abos für das Stadtgebiet zum halben Preis beantragen. Es gibt es verbilligte Firmentickets, 2019 vergibt die Ruhrbahn in ihrer App »ZÄPP« außerdem jedes zweite gekaufte 30-Tages-Ticket kostenlos. Der Bund fördert das Projekt in Essen insgesamt mit 21 Millionen Euro. dpa/nd