Es scheint neue Mode zu sein unter den konservativen weißen Männern unserer Zeit, sich zu weigern, den Kolonialismus als Unrechtssystem anzuerkennen und historisch aufzuarbeiten.

Die Kompetenz des Afrikabeauftragten der Bundesregierung, Günter Nooke (CDU), wurde jüngst stark in Zweifel gezogen, nachdem als er in einem Interview mit der »B.Z.« behauptet hatte, die Kolonialzeit habe dazu beigetragen, »den Kontinent aus archaischen Strukturen zu lösen«. Dieses Bild steht in ungebrochener Tradition der Kolonialmächte, welche ihre Spur der Zerstörung als Zivilisierungsmission tarnten.

Doch es bewegt sich etwas. In einem vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Auftrag gegebenen Report fordern Bénédicte Savoy und Felwine Sarr die Restitution afrikanischer Kulturgüter aus französischen Institutionen. In D...