Bei einem Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg ist ein Mensch ums Leben gekommen, 13 Personen wurden verletzt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, waren am Dienstag kurz nach 4 Uhr Einsatzkräfte zu dem Mehrfamilienhaus in die Eugen-Schönhaar-Straße ausgerückt. Beim Eintreffen stand eine Wohnung bereits vollständig in Flammen. Trotz Reanimationsversuchen starb ein Mensch vor Ort. Ob es sich bei dem Toten um den Mieter der ausgebrannten Wohnung handelt, war unklar. 105 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zunächst mussten mehrere Bewohner des Hauses von der Feuerwehr über Drehleitern, tragbare Leitern sowie mittels Rettungshauben in Sicherheit gebracht werden, hieß es. Nähere Angaben zu dem Toten gab es am Morgen noch nicht. Auch die Brandursache war unklar. dpa/nd