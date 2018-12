Berlin. Das neu eingeführte Baukindergeld kommt bei Familien gut an. Innerhalb von drei Monaten wurden knapp 48 000 Anträge auf die Förderung gestellt, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte. Seit dem 18. September können Familien das Baukindergeld bei der KfW Bankengruppe online beantragen. Die Gelder kommen vom Bundesinnenministerium, um den Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern zu unterstützen. Pro Jahr kann eine Familie 1200 Euro je Kind erhalten. Das Geld wird maximal zehn Jahre lang gezahlt. epd/nd

