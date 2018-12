Berlin. Atempause an der Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain: Der Konzern Deutsche Wohnen wird vorerst nicht Eigentümer von drei Blöcken mit 620 Wohnungen. »Das ist eine sehr schöne Nachricht«, freut sich Norbert Bogedein, Vorsitzender des Mieterbeirats der Karl-Marx-Allee. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft WBF hat beim Landgericht Berlin Einstweilige Verfügungen erwirkt, nach denen der Verkauf der Häuser zunächst nicht umgesetzt werden darf. Der Stopp trat am Dienstag um 12 Uhr in Kraft. Damit liegt der Vorgang nach Einschätzun...

