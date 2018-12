Die Hollywood-Regisseurin Penny Marshall, die unter anderen die Erfolgskomödie »Big« mit Tom Hanks drehte, ist tot. Die Filmemacherin starb am Montag im Alter von 75 Jahren in Hollywood Hills. Zahlreiche Hollywoodstars würdigen in ihren Abschiedsworten deren Humor sowie ihre Vorreiterrolle als Frau im Männer dominierten Hollywood. Laut Schauspieler Josh Gad habe die Verstorbene »Barrieren eingerissen...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.