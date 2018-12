München. Das Arztempfehlungsportal Jameda ist juristisch gegen 18 Ärzte vorgegangen, die positive Bewertungen gegen Entgelt bei spezialisierten Agenturen in Auftrag gegeben hatten. Die Bewertungen wurden von dem Portal vollständig entfernt. Zudem erscheint auf den betroffenen Arztprofilen aktuell der Hinweis, dass Bewertungen aufgrund von Manipulationsversuchen gelöscht wurden. Eine Unterlassungserklärung soll nun sicherstellen, dass die Ärzte - darunter auch zahlende Jameda-Kunden - künftig von Versuchen der Manipulation absehen und Patienten so vor unlauteren Bewertungen geschützt werden. nd