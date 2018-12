Was soll das sein

Birmingham. Offenbar genügt es in der Weihnachtszeit, eine Reihe einfacher Tipps zu befolgen, um die gefürchteten Feiertagskilos zu vermeiden. Das ist zumindest das Resultat einer Studie von Forscherinnen der britischen Universitäten Birmingham und Loughborough, die im medizinischen Fachblatt »The BMJ« präsentiert wurde. Einem Teil der Probanden wurden zehn einfache Tipps gegeben, um nicht zuzunehmen, darunter möglichst immer zu gleichen Zeiten zu essen, auf fettreduzierte Speisen zu setzen, 10 000 Schritte am Tag zu gehen, zu gesunden Snacks zu greifen sowie keine Mahlzeiten nebenbei zu konsumieren. Die Mitglieder der so informierten Gruppe nahmen 0,13 Kilogramm ab, während die schlechter informierte Vergleichsgruppe im gleichen Zeitraum von etwa vier Monaten um den Jahreswechsel herum im Schnitt 0,37 Kilogramm zunahm. dpa/nd