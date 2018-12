Schmerzensmann mit Kapuze: Wenn Justin Vernon singt, wähnt man sich in der Kirche. Foto: ddp/Camera Press/Andrew C

IGanze fünf Wörter benötigte Mick Jagger 1965, um das seelisch-sexuelle Elend seiner Generation auf den Punkt zu bringen: »I. can’t. Get. No. Satisfaction.« Mit dieser Parole wurde er zum Sprachrohr all jener, die mit der Reifeprüfung nicht bis zum Schulabschluss warten wollten und für die Popkultur eben auch Poppkultur bedeutete. Was nicht im Sinne eines Staates war, der bei hormonellen Angelegenheiten genau hinschaute - Stichwort: Kuppeleiparagraf - und der die Jugend bei jeder Gelegenheit gängelte.

Über derart lustfeindliche Zustände kann die Generation Tinder nur lachen. Die Vorstellung, dass legaler Geschlechtsverkehr einst an die Schließung einer Ehe geknüpft war, erscheint ihr völlig absurd. Heute ist der nächste Koitus nur einen Wisch entfernt. Schöne geile Welt.

Justin Vernon - Kopf, Herz und Stimme der Folkband Bon Iver - wird dies vermutlich etwas anders sehen. Schon optisch ist er der Gegenentwurf zum jungen Mick Jagger. An i...