Das Autobahnkreuz Funkturm soll gedeckelt werden. Foto: nd/Ulli Winkler

Am Dreieck Funkturm in Charlottenburg jagt ein Auto das nächste, wenn Rush Hour ist, läuft hier oft nichts mehr: Das Autobahndreieck, an dem sich A100 und A115 schneiden, ist einer der bundesweit am stärksten befahrenen Autobahnkreuze. Rund 230 000 Pkw brettern hier täglich mitten durch die City West. Das bringt reichlich Lärm und Schmutz für die Anwohner in den Ortsteilen Westend und Lietzensee.

Der neuralgische Verkehrsknotenpunkt gilt als marode. Deshalb muss er zwingend saniert werden. Ende Oktober haben die ersten vorbereitenden Maßnahmen begonnen. Planungsansatz bisher: Sicherung des Verkehrsflusses durch Neu- und Ersatzbauten. Ülker Radziwill, SPD-Abgeordnete für Charlottenburg-Wilmersdorf, reicht das nicht aus. Sie hat eine viel größere Idee für das Autobahndreieck: einen verkehrspolitischen Masterplan sozusagen.

»Für den Abschnitt zwischen Rathenauplatz und Dreieck Funkturm fordere ich eine Überdeckelung der Stadtaut...