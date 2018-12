Der Film »Werk ohne Autor« des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck, der bereits 2007 einen Oscar gewann, gehört zu den 347 Filmen, die laut einer Liste der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in der Sparte »Bester Film« nominiert werden können. Wer es von den potenziellen Kandidaten in der jeweiligen Sparte in die Endrunde schafft, wird am 22. Januar bekannt gegeben. Die Oscar-Verleihung findet dann am 24. Februar statt. dpa/nd