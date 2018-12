Pavel Vidal

Knut Henkel

Der aus Havanna stammende Ökonom Pavel Vidal hat viele Jahre als Finanzexperte bei der Nationalbank Kubas und später am Studienzen-trum der kubanischen Wirtschaft gearbeitet. Seit sechs Jahren lehrt der 43-Jährige an der Universität Javeriana in Cali (Kolumbien).