Brüssel. Deutsche Nordsee-Fischer müssen im kommenden Jahr mit deutlich niedrigeren Fangmengen auskommen. Beim Hering verringere sich die erlaubte Menge um 40 Prozent auf rund 39 400 Tonnen, hieß es nach dem Treffen der EU-Fischereiminister am Mittwochmorgen in Brüssel. Beim Kabeljau steht nach den gut zweitägigen Verhandlungen ein Minus von 35 Prozent. Beim Seelachs gibt es hingegen ein leichtes Plus. Umweltschützer zeigten sich dennoch unzufrieden. So bemängelte die Meeresschutzorganisation Oceana, Jahr für Jahr Fangmengen festzulegen, die über wissenschaftliche Empfehlungen hinausgingen, sei ökonomisch und ökologisch töricht. dpa/nd