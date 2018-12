Tallinn. Im Geldwäscheskandal um die Danske Bank haben die estnischen Behörden zehn Personen festgenommen. Dabei handele es sich um frühere Mitarbeiter der estnischen Filiale des dänischen Geldhauses, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Die Festgenommenen seien hauptsächlich als Kundenberater tätig gewesen. Es gehe um schmutziges Geld aus Georgien und Aserbaidschan. Die Danske Bank steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale in Europa. In der Niederlassung in Estland sollen rund 200 Milliarden Euro gewaschen worden sein. dpa/nd