Magdeburg. Im Kampf gegen den Lehrermangel hat Sachsen-Anhalt über 1000 neue Pädagogen verpflichtet. Es gebe 932 unterschriebene Verträge und etwa 140 feste Zusagen, sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Damit werde das Ziel der Landesregierung erreicht, zum neuen Jahr 1000 neue Lehrer einzustellen. Die neuen Lehrer treten spätestens zum 1. Februar ihren Dienst an. Einem Expertengutachten zufolge muss das Land bis 2030 jedes Jahr mehr als 730 Lehrer einstellen, um Altersabgänge und steigende Schülerzahlen auszugleichen. dpa/nd

