Erfurt. Im Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat das Bistum Erfurt Strafanzeige gegen einen seiner Priester in Nordthüringen erstattet. Es gehe um den Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen zwischen 1962 und 1965 durch den inzwischen im Ruhestand lebenden Geistlichen, so das Bistum. Die Taten sollen sich im heutigen Kyffhäuserkreis ereignet haben. Der Fall ist der erste bekannt gewordene aus dem Bistum Erfurt seit Vorstellung einer Studie zum Missbrauchsskandal durch die katholische Deutsche Bischofskonferenz im September. dpa/nd