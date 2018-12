Berlin. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will wenige Tage vor Heiligabend zum zweiten Mal Obdachlose als Kellner bewirten. Woidke unterstütze damit an diesem Freitag in Berlin die traditionelle Weihnachtsfeier des Sängers und Entertainers Frank Zander für Obdachlose und andere Bedürftige, teilte die Potsdamer Staatskanzlei am Mittwoch mit. Zu der Weihnachtsfeier, bei der Prominente ein Festmahl servieren, werden rund 3000 Gäste erwartet. Zander war für sein Engagement 2016 mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet worden. 2017 hatte sich Woidke erstmals als Kellner am Gelingen der Feier beteiligt. dpa/nd