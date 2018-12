Potsdam. Die Zahl der in Brandenburg gehaltenen Rinder ist auf ein Rekordtief gefallen. Zum Stichtag 3. November gab es 518 700 Rinder im Land, das sind 10 400 weniger als noch im Mai und bedeutet den tiefsten Stand seit 1990, wie das Amt für Statistik am Mittwoch berichtete. Am stärksten war der Rückgang bei Jungrindern, aber auch Kühe wurden weniger gehalten. Die Zahl der Schweine blieb mit 752 000 dagegen im Vergleich zur Zählung im Mai fast gleich. dpa/nd