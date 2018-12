Genf. Im Streit um einen Verfassungsausschuss für Syrien sehen Beobachter trotz einer Annäherung noch keinen Durchbruch. »Es gibt weiterhin viele Fragen, die zu klären sind und die Zeit benötigen«, hieß es am Mittwoch aus diplomatischen Kreisen in Genf. Unter anderem sei offensichtlich noch keine Einigung über die endgültige Zusammensetzung und Arbeitsweise des Gremiums erzielt worden. Die Außenminister Irans, Russlands und der Türkei hatten am Dienstag nach einem Treffen mit dem UN-Syriengesandten Staffan de Mistura in Genf erklärt, der Ausschuss solle im Frühjahr erstmals tagen. dpa/nd