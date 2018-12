München. Annalena Baerbock hat schnellere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern gefordert, die in Deutschland wiederholt Gewalttaten verüben. »Straffällige Asylbewerber, die unsere Rechtsordnung nicht akzeptieren und vollziehbar ausreisepflichtig sind, sollten bei der Abschiebung vorgezogen werden«, sagte die Grünen-Chefin der »Süddeutschen Zeitung«. Statt bevorzugt Geflüchtete auszuweisen, die gut integriert seien, müsse der Rechtsstaat bei ausreisepflichtigen Mehrfachtätern »konsequent durchgreifen«, insbesondere bei Sexualstraftätern. AFP/nd Kommentar Seite 8

