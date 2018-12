Szombathely. Die Proteste gegen die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban sind am Dienstagabend in mehreren Städten Ungarns weitergegangen. In Szombathely zogen 1000 Menschen vor das Redaktionsgebäude der Zeitung »Vas Nepe«, wie das Internet-Portal »index.hu« berichtete. Sie protestierten gegen die einseitige, die Regierung lobende Berichterstattung des Blattes. dpa/nd