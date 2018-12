Athen. Tausende Türken sind nach dem gescheiterten Putsch von 2016 nach Griechenland geflohen und haben dort Asyl beantragt. Seit Jahresbeginn hätten 4425 Bürger der Türkei einen Asylantrag gestellt, berichteten am Mittwoch griechische Medien unter Berufung auf die griechische Asylbehörde. Die meisten von ihnen geben an, sie würden in der Türkei politisch verfolgt. dpa/nd