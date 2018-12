Brüssel. Nach dem Rücktritt des belgischen Regierungschefs Char-les Michel hat König Philippe am Mittwoch Konsultationen mit Spitzenpolitikern begonnen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Michel hatte am Dienstagabend sein Rücktrittsgesuch beim König eingereicht. Kurz zuvor hatten Sozialdemokraten und Grüne im Parlament einen Misstrauensantrag gegen ihn angekündigt. dpa/nd

