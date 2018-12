Die historische Anmutung des Bahnhofs Ostkreuz ist heute nur noch zu erahnen. Den einstigen maroden Charme des Knotenpunkts lässt allerdings der Ostkreuz-Kalender für 2019 wieder aufleben, der für fünf Euro in den S-Bahn-Kundenzentren sowie im Onlineshop der S-Bahn Berlin noch zu haben ist. Der Erlös des vor einigen Jahren von S-Bahnchef Peter Buchner und dem SPD-Abgeordneten Sven Heinemann initiierten Kalenders fließt dem Förderverein der Parkeisenbahn Wuhlheide sowie dem Lichtenberger Verein Miteinander Wohnen zu. nic

Jérôme Lombard will nicht allgemein von Terror sprechen

Kampf um Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Allee weitet sich aus

Bauarbeiten an U1, U2 und U3 am Wittenbergplatz entwickeln sich zum Politikum

Die Streiks der Beschäftigten der Charité-Tochter CPPZ könnten in die Verlängerung gehen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!