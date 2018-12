Grainau. Die Zugspitzseilbahn geht nach dreimonatigem Stillstand wieder in Betrieb. Sie werde am Freitag erstmals nach dem Unfall im Herbst fahren, teilte die Bayerische Zugspitzbahn am Donnerstag mit. Die Instandsetzungsmaßnahmen seien abgeschlossen, die Zustimmung zur Betriebsgenehmigung sei erteilt. Bei einer Routineübung war im Herbst ein Bergekorb auf eine der beiden Seilbahnkabinen geprallt, es entstand Millionenschaden. Die Kabine musste neu gebaut werden. dpa/nd