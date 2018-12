Carsten Meyer lebt in Eimsbüttel. Zugegeben: Ein Satz wie dieser regt nicht gerade zwingend zum Weiterlesen dieses Textes an. Weiß man aber, dass besagter Herr Meyer, der unter seinem Nom de Guerre Erobique seit über 20 Jahren als DJ in Clubs auflegt, obendrein der Komponist der Musik zur vergleichsweise originellen deutschen Fernsehserie »Der Tatortreiniger« ist, sieht es schon wieder anders aus. Meyers Soundtrack zu der dieser Tage endenden Serie hat mit dieser mindestens zwei Dinge gemeinsam: die handwerklich fachgerechte Ausführung und den Charme.

Meyer pflegt als DJ einen lebensbejahenden, freundlich-warmen Stil: Soul, Disco, House. Neben erkennbar von französischer und Morricone-Filmmusik der 70er Jahre inspirierten musikalischen Themen findet man in seinen »Tatortreiniger«-Soundtracks alles Mögliche: Surf-Pop-Anleihen, Bossa-Nova-Einspr...