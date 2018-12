Potsdam. In den Pflegeheimen und bei den Pflegediensten im Land Brandenburg arbeiten rund 54 000 Beschäftigte. In einer repräsentativen Befragung von knapp 1700 Fachkräften haben sich 56 Prozent dafür ausgesprochen, dass als Interessenvertretung der Berufsgruppe eine Landespflegekammer eingerichtet wird. Darüber informierte Sozialministerin Susanna Karawanskij (LINKE) am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der Potsdamer Staatskanzlei.

Eine solche Pflegekammer wäre eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und würde zum Beispiel eine Berufsordnung erlassen und Standards für Fortbildungen festlegen. Die Mitgliedschaft in der Kammer wäre Pflicht für alle, die in einem Pflegeberuf tätig sind. Zwar würde sich die Kammer durchaus für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzen. Tarifverhandlungen dürfte sie allerdings nicht führen.

Was die Kammer erledigen solle, darum könne sich weiterhin das Land Bran...