Potsdam. Zum Jahreswechsel profitieren in Brandenburg 37 Gefangene von einer Weihnachtsamnestie. Sie kamen beziehungsweise kommen im Zeitraum 16. November bis 4. Januar 2019 auf freien Fuß, teilte das Justizministerium mit. Es handle sich um Gefangene, deren Entlassung ohnehin kurz bevorsteht. Ausgenommen von der Amnestie sind Gefangene, die besonders schwere Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung begangen haben. dpa/nd

