Leipzig. Die brandenburgische Bauindustrie verfügt trotz guter Auftragslage noch über freie Kapazitäten. Das versicherte der Bauindustrieverband Ost am Donnerstag. In einer Erklärung begrüßte er die umfangreichen, im Doppelhaushalt 2019/2020 in Brandenburg vorgesehenen Investitionen. »Trotz großer Kraftanstrengungen ist der Investitionsbedarf im Land, vor allem bei Bildungseinrichtungen, Infrastruktur und Breitbandausbau, noch immer sehr hoch«, so Hauptgeschäftsführer Robert Momberg.

»Die Bauindustrie hat gut zu tun. Von einer Vollauslastung kann aber noch immer nicht gesprochen werden«, sagte er. Der Auslastungsgrad liege derzeit bei 80 Prozent. tm