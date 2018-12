Hennigsdorf. Polizisten haben in Hennigsdorf (Oberhavel) eine Jugendliche tot in einer Wohnung gefunden. Sie waren am späten Mittwochabend gerufen worden, nachdem der Mieter die junge Frau entdeckt hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen deute nichts auf ein Gewaltverbrechen hin, hieß es. Einen Bericht der »Berliner Morgenpost«, dass »Drogenkonsum« naheliege, bestätigte die Polizei nicht. dpa/nd