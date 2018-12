Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur unterstützt im kommenden Jahr mit 3,2 Millionen Euro deutschlandweit 191 Aufarbeitungsprojekte. Dokumentarfilme, Publikationen, Tagungen, Ausstellungen und Bildungsmaterialien könnten so gefördert werden, teilte Geschäftsführerin Anna Kaminsky am Donnerstag mit. 2019 wird am 9. November der 30. Jahrestag des Mauerfalls begangen.

...