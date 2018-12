Vier Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Mann auf dem Chemnitzer Stadtfest ist am Tatort eine Gedenkplatte in den Fußweg eingelassen worden. Dies sei auf Wunsch und in Abstimmung mit der Familie des Opfers Daniel H. geschehen, teilte die Stadt mit. Auf der Metallplatte sind der Name, der Tattag und ein Friedenssymbol eingraviert. Der 35-Jährige war am 26. August vermutlich von drei Asylbewerbern erstochen worden. In den Folgewochen gab es zahlreiche Demonstrationen mit rechten Teilnehmern sowie fremdenfeindliche Übergriffe in der Stadt. dpa/nd