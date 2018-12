Lohnarbeiter wachsen nicht auf den Bäumen. Sondern sie werden gemacht.« Das ist der Kernsatz der Konzeptausstellung »Humanity at Work« im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Mit zahlreichen Schautafeln, einer Videoinstallation und einem Film entwerfen die Künstlerin Romana Schmalisch und der Philosoph Robert Schlicht die Geschichte eines fiktionalen Arbeitskraftwerks, das seit 150 Jahren Menschen in Humankapital verwandelt. In ihrer Erzählung über die erste Disziplinierung an Maschinen und Zeitkontrolle durch Werkssirenen und Fließbänder bleiben sie ziemlich nah an der Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus seit dem massenhaften Einsatz der Dampfmaschine in den 1860er Jahren in England. Das gilt auch für ihre Erzählung über die Herausbildung eines Klassenstolzes als Proletariat, die Integration von Aspekten wie Kreativität und Selbstverwirklichung im und durch den Arbeitsprozess.

Es ist eine komprimierte, an Marx angelehnte und um di...