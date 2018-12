Was soll das sein

Foto: Pexels

Der »Shutdown« scheint in letzter Minute abgewendet - mal wieder. Regierungsbeamte arbeiten weiter, auch die Nationalparks bleiben geöffnet, Regierungsprogramme für arme US-Amerikaner bleiben auch über die Feiertage verfügbar. So scheint es jedenfalls. Der US-Kongress hat am Mittwoch und Donnerstag die Lähmung des Regierungsapparats der Vereinigten Staaten abgewendet. Die Vereinbarung zur Finanzierung des US-Haushalts wurde noch mit der Stimmenmehrheit der Republikaner erreicht und gilt nur bis zum 8. Februar. Das heißt, die Demokraten müssen schon bald einen neuen Finanzierungsplan aushandeln, wenn sie im neuen Jahr die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen werden, die Republikaner aber weiterhin mehr Abgeordnete im Senat haben. Wegen dieser schwierigen Verhandlungssituation könnte es im Februar zu einem Regierungsstillstand kommen.

Doch die Amerikaner sind dies gewohnt. Seit 1976 haben sie 18 Regierungsschließungen erlebt. Bei den »Shutdowns« ging es schon immer um Parteipolitik. Die Republikaner kämpfen für weniger Ausgaben, die Demokraten wollen Kürzungen bei Sozialprogrammen verhindern. Während vor vierzig Jahren eher einzelne Ministerien von »Shutdowns« betroffen waren, sind diese in jüngster Vergangenheit länger und umfassender geworden. Eine Ironie der Geschichte dabei: Gerade unter der Partei des fiskalischen Konservatismus, die vermeintlich für den schlanken Staat kämpft, stieg die Staatsverschuldung - trotz der Blockadeversuche der Republikaner bei Haushaltsverhandlungen.

Zehn Tage lang blockierte der Republikaner und US-Präsident Ford 1976 die Arbeit des Ministeriums für Gesundheit, Bildung und Soziales sowie die des Arbeitsministeriums, weil diese seiner Meinung nach zu viel Geld für Umverteilungspolitik ausgeben würden. Immer wieder versuchten die Republikaner seitdem Haushaltsverhandlungen als Hebel zu nutzen, um Ausgaben für den aus ihrer Sicht zu großzügigen amerikanischen Sozialstaat abzubauen.

In den 80er Jahren senkte Ronald Reagan Steuern und erhöhte die Verteidigungsausgaben - laut der Finanzseite »The Balance« erhöhte das die Schulden der USA um 1,8 Billionen US-Dollar. Zum Jahreswechsel 1995-1996 war der Republikanerführer Newt Gingrich für den bis dahin mit 21 Blockade-Tagen und 800 000 betroffenen Regierungsmitarbeitern längsten und größten »Shutdown« verantwortlich. Der Demokrat Bill Clinton dagegen hinterließ 2001 einen Haushaltsüberschuss von 86 Milliarden US-Dollar. Während der Regentschaft seines Nachfolger George W. Bush kam es zwar nie zu einem »Shutdown«, trotzdem sorgte auch er für 5,8 Billionen US-Dollar neue Schulden.

Präsident Obama hinterließ ein Defizit von 8,6 Billionen US-Dollar, verantwortlich dafür war aber die Finanzkrise 2008. Das und die Einführung von Obamacare konnten die Republikaner mit einer einmonatigen Regierungsblockade im Oktober 2013 nicht verhindern. Die Senkung der Unternehmenssteuern durch Donald Trump wird zu einer weiteren Erhöhung der Staatsschulden um 1,2 Billionen US-Dollar führen, wenn es nicht zu einem wahren Wirtschaftsboom kommen wird. Den versprach Trump im vergangenen Jahr. Bis jetzt hat sich der aber trotz guter Wirtschaftslage und der niedrigsten Arbeitslosenrate seit 1969 noch nicht eingestellt.

Beim aktuell drohenden »Shutdown« versucht Trump auch sein Projekt einer Grenzmauer zu Mexiko durchzusetzen. Im Haushalt für 2019 müssten fünf Milliarden Euro dafür vorgesehen sein, erklärte der US-Präsident. Anfang Dezember hatte Trump bei Verhandlungen mit den Fraktionsvorsitzenden der Demokraten, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, noch verkündet: »Wenn ich nicht bekomme, was ich will, werde ich für den Shutdown stimmen«. Er sei »stolz darauf« die Regierungsgeschäfte für eine Grenzmauer zum Stillstand zu bringen, so Trump.

Dass der US-Präsident dem nun verabschiedeten Kompromiss bis Freitagmorgen nicht zustimmt, ist aber unwahrscheinlich. Denn: Umfragen zeigen, wie unpopulär der Regierungsstillstand in der Bevölkerung ist, und das vor allem die Republikaner verantwortlich gemacht werden. Der scheidende Vorsitzende der vermeintlich fiskalisch konservativen Partei, Paul Ryan, räumte diese Woche das Scheitern der Blockadestrategie der Republikaner ein. Er habe die wichtigsten Politikziele seiner zwanzigjährigen Kongresskarriere - gleichzeitige Reduzierung von Sozialausgaben und Staatsschulden - nicht umsetzen können: »Meine Ambitionen wurden von der politischen Realität überholt.«