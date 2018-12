Berlin. Das Verteidigungsministerium hat der »Rheinischen Post« zufolge wegen erheblicher Probleme bei der Sanierung des Segelschulschiffs »Gorch Fock« einen Zahlungsstopp verhängt. »Ich mache mir große Sorgen um die Gorch Fock«, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). »Wir haben bislang 69,5 Millionen gezahlt und jetzt einen vorläufigen Zahlungsstopp verhängt«, betonte sie nach einer internen Bestandsaufnahme. Nach der Kostenexplosion bei der Sanierung und einem Korruptionsverdacht ist das Schicksal des 1958 gebauten Dreimasters ungewiss. Das Schiff wird seit 2016 überholt. Ursprünglich mit zehn Millionen Euro veranschlagt, werden die Kosten mittlerweile auf 135 Millionen Euro beziffert. Zudem wurden gegen einen Mitarbeiter des Marinearsenals Wilhelmshaven Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft müsse den Korruptionsverdacht so schnell wie möglich klären. Parallel überprüfe die Bundeswehr alle Kostenberechnungen. »Erst mit einem klaren Gesamtbild können wir belastbare Entscheidungen über die Zukunft der Gorch Fock treffen«, so von der Leyen. dpa/nd

