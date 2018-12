Athen. Griechenland setzt eine weitere Vorgabe der Gläubiger um. Ein französisch-italienisch-belgisches Konsortium übernimmt 66 Prozent des staatlichen Gasversorgers Desfa. Die entsprechenden Verträge wurden am Donnerstag in Athen unterzeichnet, wie der Privatisierungsfonds Taiped mitteilte. Der griechische Staat werde dadurch gut 251 Millionen Euro einnehmen. Zudem seien Investitionen in Höhe von 330 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 vorgesehen, hieß es weiter. dpa/nd