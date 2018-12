Die Stachelhäuter fressen vor Tasmanien Seetangwälder kahl. Von Michael Lenz

Zu Weihnachten und Silvester kommen in Australien gerne Leckereien wie Langusten auf den Tisch. Rock Lobster heißen diese Krustentiere mit den langen Antennen in Down Under. Vor der Ostküste des australischen Tasmanien aber sollen die Krebse als Biowaffe die Invasion von Meeresbewohnern stoppen, deren hübscher Name Diadem-Seeigel über ihre Gefährlichkeit für maritime Ökosysteme hinwegtäuscht.

Diese wegen ihrer bis zu 30 Zentimeter langen, sehr spitzen schwarzen Stacheln auch als langstachelige Seeigel bekannten Tiere hat die Erwärmung der Küstengewässer dorthin gelockt. »Durch die Abwesenheit von großen Fressfeinden haben sich die Seeigel in großer Zahl etabliert, wo sie die Seetangbestände auf zerstörerische Weise überweiden«, weiß der Meeresbiologe Scott Ling vom Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) der Universität Tasmanien. Seetangwälder sind als Lebens- und Schutzräume für ein weites Spektrum von Meerestieren von zentraler Bedeutung.

Ling und seine Kollegen haben in einer aktuellen Studie das Ausmaß des zerstörerischen Werks von Centrostephanus rodgersii dokumentiert. Fand man 1978 erst einen einzelnen langstacheligen Seeigel vor der Küste nahe der Stadt St. Helens, bedecken die Seeigel inzwischen entlang der Küste zwischen Eddystone Point und Tasman Island etwa 15 Prozent der Riffe in Tiefen von 4 bis 40 Metern. 2002 waren es erst drei Prozent. Die heutige Population schätzen die Experten auf rund 20 Millionen Tiere. Die Seeigel, so Ling, hätten bereits einige Riffe vor der Ostküste Tasmaniens in »Unterwasserwüsten« verwandelt, in denen keine anderen Meerestiere, einschließlich kommerziell wichtiger Arten wie Hummer und Abalone mehr leben könnten.

Die Fischereibranche hat zusammen mit den IMAS-Experten erste Maßnahmen zur Reduzierung der Seeigelmassen eingeleitet. Da kommen die Langusten ins Spiel. Die kommerzielle Langustenfischerei wird zurückgefahren, um genügend Tiere an die Ostküste umzusiedeln und gegen die Seeigelinvasion in Stellung zu bringen. »Langusten«, so Ling, »sind die wichtigsten Fressfeinde der Seeigel.«

Eine weitere Option ist für die Forscher der Ausbau der Seeigelfischerei. 2017 war der Fang schon auf mehr als 100 Tonnen gestiegen. Der Rogen der Seeigel gilt nämlich Feinschmeckern als Delikatesse. Beim nächsten Fest könnte ja ganz im Sinne des Umweltschutzes Seeigelrogen statt Languste serviert werden. Die Seeigel stören zunehmend auch in anderen Meeresregionen wie etwa vor den Kanarischen Inseln oder der Salish-See an der Grenze zwischen den USA und Kanada die maritimen Ökosysteme.