Erstmals liegt ein Überblickswerk zur linken Geschichte der Türkei vor. Und siehe da: Sie ist auch eine Teilgeschichte der Linken in Deutschland

Der von der damaligen SPD-Grünen-Koalition nach den Anschlägen des 11. September 2001 in den USA geschaffene Paragraf degradiert wie schon der seit 1976 existierende § 129a rechtsstaatliche Prinzipien zur Kann-Bestimmung. Beide ermöglichen lange Haftstrafen, ohne dass den Beschuldigten eine konkrete Straftat nachgewiesen werden muss. Im Fall von § 129b wird die Justiz darüber hinaus zum Handlanger autoritärer Regimes wie dem in der Türkei.

Die Einstufung von Organisationen als terroristisch war in der EU wie der UNO immer von Willkür geprägt, das haben namhafte Politiker wie der Schweizer Dick Marty gerügt. Dennoch beruft sich die deutsche Justiz in §-129b-Verfahren - die sich bislang meist gegen Mitglieder linker türkischer Organisationen richteten - weiter auf die »Terrorlisten« der EU.

Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière gab jedoch im März 2017 eine frei interpretierbare Richtlinie aus, der zufolge YPG-Zeichen von der PKK unter Umständen als »Ersatzsymbole« genutzt werden. In diesem Fall seien sie zu verbieten.

Schon wieder ein Verfahren nach Paragraf 129 b des Strafgesetzbuches: Einem linken Aktivisten wird »Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland« vorgeworfen. Gemeint sind hier die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in Nordsyrien. Sie sind in Deutschland, anders als die Kurdische Arbeiterpartei PKK, nicht verboten.

Unterstützer der YPG bei einer Demonstration in Stuttgart.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Was aus dem Widerstand iranischer Frauen vom Jahresbeginn geworden ist

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!