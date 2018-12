Die Neue Bachgesellschaft Leipzig veranstaltet ihr jährliches Bachfest im nächsten Jahr in Rostock. Vom 10. bis 19. Mai sind in der Hansestadt rund 80 Veranstaltungen mit Musik von Johann Sebastian Bach (1685-1750) geplant, wie das Kultusministerium am Sonntag in Schwerin mitteilte. Mindestens 20 000 Besucher würden erwartet. Das Land unterstütze das Musikfest unter dem Titel »Kontrapunkte« mit 100 000 Euro aus dem Topf für Kulturförderung. Die Feste der Bachgesellschaft finden seit 1901 jährlich an einem anderen Ort statt. Grund war die Absicht, das damals wenig bekannte Werk Bachs weiter zu verbreiten. dpa/nd